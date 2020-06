Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Zimmerbrand in einer Wohngruppe

Mettmann (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Mettmann zu einem Wohnungsbrand in der 4. Etage eines Mehrfamilienhauses alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner einer Wohngruppe die Wohnung bereits verlassen. Das Feuer konnte durch einen vorgehenden Trupp schnell in einer Abstellkammer lokalisiert und bekämpft werden. Zeitgleich wurden die angrenzenden Räume kontrolliert. Durch den Einsatz eines Überdrucklüfters und Rauchschutzmaßnahmen innerhalb der Wohnung konnte eine Rauchausbreitung auf weitere Räume verhindert werden, sodass alle Bewohner das Gebäude nach Einsatzende wieder betreten konnten. Die Feuerwehr Mettmann war mit 13 Fahrzeugen und 40 Kräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mettmann

Einsatzleiter

Arne Vieweg

Telefon: +49 (0)2104 980-251

E-Mail: arne.vieweg@mettmann.de

http://www.feuerwehr-mettmann.de

Original-Content von: Feuerwehr Mettmann, übermittelt durch news aktuell