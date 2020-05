Polizei Dortmund

POL-DO: Geschwindigkeitskontrollen auf der A 45 bei Siegen - Beamte stellen 59 Verstöße fest

Dortmund (ots)

In vier Nächten (ab 25. Mai) haben Beamtinnen und Beamte der Autobahnpolizeiwache Freudenberg in dieser Woche die Geschwindigkeit auf der A 45 überwacht. Im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Wilnsdorf und Siegen (Fahrtrichtung Dortmund) stellten sie dabei insgesamt 59 Verstöße fest. Das Resultat: 18 Autofahrerinnen und -fahrer müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Erlaubt sind auf dem Streckenabschnitt 80 km/h. Den traurigen Spitzenreiter der Woche fanden die Einsatzkräfte in einem 62-jährigen Mann aus Herne. Der war mit 144 km/h unterwegs. Eine plausible Erklärung hatte er dafür nicht. Anders als ein 36-Jähriger aus Siegen. Der gab nämlich an, schnell zu seiner Kuh fahren zu müssen. Diese bekäme per Kaiserschnitt gerade Nachwuchs. Hinweise auf eine Tätigkeit als Landwirt konnten die Beamten allerdings nicht unbedingt erkennen. Und vor einer Ahndung des Geschwindigkeitsverstoßes konnten ihn die Angaben sowieso nicht schützen.

Zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit sind auch in Zukunft weitere ähnliche Einsätze geplant.

