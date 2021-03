Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unbekannte greifen Jugendliche an

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag, um 17:20 Uhr, traf eine unbekannte größere Personengruppe auf zwei 17-jährige Jugendliche aus Dorsten an einer Unterführung an einem Einkaufszentrum am Westwall. Die beiden 17-Jährigen hielten sich ebenfalls in einer Gruppe an der Unterführung auf.

Aus bislang unbekannten Gründen schlugen und traten mehrere Gruppenmitglieder, unteranderem mit einem Schlagstock, auf einen der beiden 17-Jährigen ein. Außerdem soll er mit einer Pistole bedroht worden sein. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt.

Der zweite 17-Jährige wurde durch die jungen Männer leicht verletzt. Medizinische Hilfe war hier nicht erforderlich.

Die Tatverdächtigen flüchteten in unterschiedliche Richtungen.

Alle Mitglieder der Gruppe sollen 16-20 Jahre alt sein.

Drei Personen konnten näher beschrieben werden:

1. Person: Runde Hornbrille, Undercut, 1,75 m groß, grauer Pulli, Jogginghose

2. Person: ca. 1,60 m groß, kurze Haare, bekleidet mit einem Jogginganzug

3. Person: Jugendlicher, dunkle braune Haare, Undercut, ca. 1,75 m - 1,85 m groß, dunkelblaues Sweetshirt, dunkle Jogginghose, Sneaker, dunkle Bauchtasche um die Brust

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell