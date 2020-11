POL-RT: Holzstapel angezündet

Polizeipräsidium Reutlingen

Dußlingen (TÜ): Holzstapel in Brand gesetzt

Am frühen Sonntag um 04.41 Uhr sind die Rettungskräfte zu einem Brand in das Gewann Kirchholz nordwestlich von Dußlingen ausgerückt. Bislang unbekannte Täter hatten einen etwa 15 Meter langen und 2 Meter hohen Holzstapel in Brand gesetzt, welcher größtenteils verbrannte. Ebenfalls Opfer der Flammen wurde ein Ladeanhänger, welcher neben dem Holzstapel abgestellt war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mindestens 8.000 Euro geschätzt. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Dußlingen und Nehren im Einsatz. Das Polizeirevier Tübingen war mit zwei Streifen vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

