Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Brände, Verkehrsunfälle, Pkw-Aufbrüche

ReutlingenReutlingen (ots)

Pkw-Aufbruch

Zwischen Freitag 23.00 Uhr und Samstag 16.30 Uhr ist es in der Straße "Im Dorf" zum Aufbruch eines PKW gekommen. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe eines dort geparkten Ford ein. Aus dem Fahrzeuginneren wurden eine Geldbörse, Getränke und mehrere Schachteln Zigaretten entwendet. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Reutlingen (RT): Bitcoin-Automat aufgebrochen

Am Samstagmorgen um 04.00 Uhr ist in der Lindenstraße ein Bitcoin-Automat aufgebrochen worden. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein eingedrücktes Fenster Zutritt in ein Ladengeschäft. Im Inneren hebelten sie einen dort aufgestellten Bitcoin Automaten auf und entwendeten die sich darin befindliche Geldkassette. Über die Höhe des Diebesguts kann noch keine Aussage getroffen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort.

Dettingen an der Erms (RT): Einbruch in Discounter

Am Samstag ist es in der Karlstraße zu einem Einbruch in einen Lebensmitteldiscounter gekommen. Um 23.30 Uhr meldete ein Zeuge Geräusche aus dem Geschäft. Des Weiteren konnte er beobachten, wie zwei Personen flüchteten. Bei der Überprüfung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnte festgestellt werden, dass sich die Täter über das Dach Zutritt zum Objekt verschafft hatten. Im Inneren demontierten sie die dort angebrachte Alarmanlage. Über ein Fenster verließen sie den Markt wieder. Zum Diebesgut kann noch keine Aussage getroffen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Brand in Schuppen

Am Samstagnachmittag ist es in einem Schuppengebäude im Kapuzinergarten zu einem Brand gekommen. Um 16.45 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass aus einem Schuppen Rauch dringen würde. Bei der Überprüfung durch die Feuerwehr Rottenburg, welche mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort war, konnten im Inneren mehrere Glutnester aufgespürt und abgelöscht werden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Laut dem Zeugen verließen zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr drei Personen das Grundstück in Richtung Hagenwörtstraße. Die Ermittlungen zu den Personen und zur Brandursache dauern an.

Esslingen (ES): Fahrradfahrer bei Sturz verletzt

Bei dem Versuch, mit seinem Fahrrad über einen Bordstein zu fahren, ist am Samstag um 13.40 Uhr ein 53 -jähriger Fahrradfahrer in der Oberen Mettinger Wiesen alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Hierbei zog er sich Verletzungen zu, welche eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten.

Ostfildern (ES): Toilettenpapier in Brand gesteckt

Am Samstag gegen 19.10 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in der Kundentoilette eines Einkaufsmarktes in der Bonhoefferstraße brennendes Toilettenpapier in die Wandhalterung eines Desinfektionsmittelspenders gesteckt, worauf die Brandmeldeanlage auslöste. Die Feuerwehr Ostfildern-Nellingen rückte hierauf mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften aus. Bis auf den verschmorten Desinfektionsmittelspender ist kein nennenswerter Sachschaden entstanden.

Weilheim an der Teck (ES): Spülmaschine in Brand geraten

Vermutlich durch einen Kurzschluss ist am Samstag gegen 15.15 Uhr in einem Wohnhaus in der Lindachstraße eine ältere Spülmaschine in Brand geraten. Es gelang dem Eigentümer, den Brand mit eigenen Mitteln noch vor Eintreffen der verständigten Feuerwehr Weilheim zu löschen.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Pkw's durchwühlt und Holzstapel angezündet (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind in der Lindenstraße, Waagenbachstraße und der Rupert-Mayer-Straße insgesamt fünf geparkte Pkw von bislang unbekannten Tätern durchwühlt worden. Es wurden Geldbeutel, Bargeld, Schlüssel, Fahrzeugpapiere und eine Sonnenbrille entwendet. Auffällig war, dass an den meisten Fahrzeugen keine Aufbruchspuren feststellbar waren. Am Sonntag um 04.37 Uhr wurde ein in der Friedrichstraße brennender Holzstapel gemeldet, welcher durch die verständigte Feuerwehr Neuhausen auf den Fildern gelöscht wurde. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme zum Brand wurde dann festgestellt, dass im näheren Umkreis der Brandstelle weitere vier Fahrzeuge durchsucht worden waren. Ein Zusammenhang zwischen den Diebstählen aus den Fahrzeugen und dem Brand kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Das Polizeirevier in Filderstadt bittet Zeugen, die in den Nächten Freitag auf Samstag und/oder Samstag auf Sonntag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden.

Nürtingen (ES): Pkw in Bach gelandet

Am Samstag kurz vor 23.00 Uhr ist es auf der L 1185/ Grötzinger Straße zwischen Oberensingen und Grötzingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der 48 -jährige Fahrer glücklicherweise unverletzt geblieben ist. Er war mit seinem Pkw Mitsubishi Spacestar auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen gekommen, stürzte eine etwa fünf Meter hohe Böschung hinunter und blieb im Bereich der Aich liegen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Betriebsstoffe aus dem Pkw in die Aich gelangen, wurde vorsorglich die Feuerwehr alarmiert. Zur Bergung des Mitsubishi, an welchem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 1.000 Euro entstand, musste ein Autokran hinzugezogen werden. Für die Dauer der Bergung war am Sonntag zwischen 00.50 Uhr und 01.30 Uhr eine Vollsperrung der L 1185 erforderlich. Es kam nur zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

Münsingen (RT) - Nach Überholmanövern von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag gegen 00.50 Uhr ist es auf der B 465 zwischen Ehingen und Münsingen kurz vor dem Bahnhof Mehrstetten zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 23 -jährige Fahrer eines Pkw Dacia Sandero kam in Fahrtrichtung Münsingen nach zwei erfolgten Überholmanövern nach derzeitigen Ermittlungsstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich in der Folge und kam nach 10 bis 15 Metern in der steil abfallenden Böschung zur Endlage. Ob es bei den Überholmanövern zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer kam ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Unfallverursacher ließ sich im Anschluss von der Unfallstelle abholen, ohne die Polizei zu verständigen. Er konnte durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Münsingen später auf einer Wiese im Bereich Heimstetten angetroffen werden. Er hatte sich bei dem Unfall leichtere Verletzungen zugezogen. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Im Bereich der Unfallstelle wurden die Leitplanke und zwei Leitpfosten beschädigt. Der genaue Sachschaden kann hier bislang noch nicht beziffert werden. Am Pkw Dacia entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro, er wurde durch ein Abschleppunternehmen unter Hinzuziehung eines Krans geborgen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Dacia-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Michael Lainer, PvD, Telefon 07121/942-2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell