POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Gewalttätiger Kunde in Tankstelle

In Container eingebrochen

In einen Container auf einem Verkehrsübungsplatz in der Straße An der Kreuzeiche ist zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr, eingebrochen worden. Der Unbekannte verschaffte sich im Tatzeitraum gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Inneren des Containers. Erkenntnisse über ein mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen-Zollberg (ES): In Schule eingebrochen

In die Schule in der Boßlerstraße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 17.15 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über eine Tür an der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zu einem Werkraum. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auf Großbaustelle eingebrochen

Ein Tatverdächtiger ist am frühen Sonntagmorgen bei einem Einbruch auf eine Großbaustelle im Fasanenweg in Leinfelden vorläufig festgenommen worden. Kurz nach drei Uhr wurde ein Alarm auf der Baustelle ausgelöst und mehrere Polizeistreifen rückten an das Gelände aus. Die Beamten konnten beim Eintreffen zwei Personen feststellen und einen 45-Jährigen vorläufig festnehmen. Seinem mutmaßlichen Komplizen gelang es, in Richtung Adlerstraße unerkannt zu entkommen. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb bislang erfolglos. Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit Fahrrad gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich am Sonntagmittag ein Radfahrer bei einem Sturz zugezogen. Der 64-Jährige kam den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen 12.20 Uhr auf dem Bliensäckerweg in Echterdingen zu Fall und musste im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An seinem Mountainbike entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. (mr)

Filderstadt (ES): Rechts vor links nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt war ursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen in Sielmingen ereignet hat. Ein 51-Jähriger befuhr gegen 6.35 Uhr mit seinem Opel Corsa die Eberhardstraße ortseinwärts. An der Kreuzung mit der Friedrichstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 24-jährigen Mazda-Fahrers und die beiden Autos kollidierten im Kreuzungsbereich. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die jedoch vor Ort nicht ärztlich behandelt werden mussten. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw, an denen ein Gesamtschaden von rund 5.500 Euro entstanden war, wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. (sm)

Weilheim/Teck (ES): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Mit einem Rettungshubschrauber musste am Sonntagnachmittag ein gestürzter Motorradfahrer in eine Klinik geflogen werden. Der 19-Jährige befuhr mit seiner Kawasaki gegen 15.30 Uhr die L 1212 in Richtung Hepsisau. In einer Rechtskurve verlor der Heranwachsende die Kontrolle über seine Maschine, stürzte auf die Fahrbahn und kollidierte mit den Leitplanken. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Sachschaden am Kraftrad wird auf 5.000 Euro geschätzt. (mr)

Kirchheim (ES): Gewalttätiger Kunde in Tankstelle

Ein gewalttätiger Kunde hat am frühen Sonntagmorgen in einer Kirchheimer Tankstelle randaliert und Zigarillos geraubt. Der Mann betrat kurz nach fünf Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Schöllkopfstraße und verlangte von der Angestellten ein Brötchen. Da es sich vermutlich um einen Kunden handelte, gegen den ein Hausverbot besteht, weigerte sich die Frau und forderte ihn auf zu gehen. Der Mann randalierte daraufhin an der Theke, so dass eine Glasscheibe zu Bruch ging. Anschließend ging er um die Verkaufstheke herum, stieß die Angestellte zur Seite und schnappte sich eine oder mehrere Schachteln mit Zigarillos und verließ damit die Tankstelle. Die Frau blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an. (ms)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend an der Einmündung Weinbergstraße / Waldäckerweg ereignet hat. Ein 84-Jähriger war gegen 18.15 Uhr mit seinem VW Golf von der Seitenstraße aus Richtung der Gärtnerei herkommen unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Kreisstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 68-Jährigen, der mit seinem Renault Twingo auf der Kreisstraße in Richtung Weilheim fuhr. Dieser hatte keinerlei Chancen mehr, um rechtzeitig reagieren zu können, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrer sowie eine 80 Jahre alte Beifahrerin im VW Golf erlitten nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg-Bad Niedernau (TÜ): Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Wohnhaus in der Kanalstraße ist ein Unbekannter zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Gebäude und durchsuchte nachfolgend die Räume nach Wertsachen. Mit Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert flüchtete er anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (ht)

Kusterdingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

Ein Lagergebäude in der Aspenhaustraße ist am vergangenen Wochenende von Einbrechern heimgesucht worden. Den Tätern gelang es, in der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 6.15 Uhr, sich über das Dach gewaltsam Zutritt zu den Lagerräumen zu verschaffen. Das Innere durchsuchten sie nach Stehlenswertem. Zum erlangten Diebesgut und angerichteten Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

