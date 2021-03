Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Schwer verletzter Fahrradfahrer nach Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag fuhr ein 52-jähriger Autofahrer aus Haltern am See auf der Eppendorfer Straße in Richtung Freiheit. Von hier aus wollte er nach links auf die Weseler Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einem 85-jährigen Fahrradfahrer aus Haltern am See zusammen. Der Radfahrer fuhr dem Autofahrer auf der Ostendorfer Straße entgegen. Der Fahrradfahrer stürzte. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 700 Euro.

