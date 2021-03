Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Pedelecfahrer von Pkw erfasst

Südlohn (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Pedelecfahrer am Dienstag in Südlohn-Oeding leicht verletzt worden. Der 19-Jährige war gegen 16.45 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Jakobistraße (B 70) in Richtung Weseke unterwegs. Als eine 74-jährige Südlohnerin mit ihrem Wagen dort aus einer Einfahrt nach links auf die Straße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Der leichtverletzte Borkener wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 2.500 Euro.

