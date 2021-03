Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec entwendet

Bocholt (ots)

Diebe haben am Sonntag in Bocholt ein Elektrofahrrad gestohlen. Das rote Rad vom Typ Velo de Ville CEB 400 hatte verschlossen vor einem Haus an der Straße "Am Bahnhof" gestanden. Die Täter haben es im Zeitraum zwischen 08.10 Uhr und 12.10 Uhr entwendet. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell