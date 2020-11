Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz) Mann nach körperlicher Auseinandersetzung schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen (26.11.2020)

Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 16:45, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Höristraße Ecke Hadwigstraße gekommen. Im Laufe dessen brachte ein bislang unbekannter Täter seinem 37-jährigen Kontrahenten erhebliche Verletzungen bei. Während der noch unbekannte Täter flüchtete, musste der 37-jährige Mann anschließend mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Polizei liegt von dem Täter folgende Beschreibung vor: etwa 25 - 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur. Bekleidet war der Flüchtige mit einer braunen Hose, einer dunklen Jacke, einer schwarzen Mütze sowie einem schwarzen Schal. Während der Auseinandersetzung hat der Mann in einer osteuropäischen Sprache gesprochen. Nach der Tat entfernte sich der Unbekannte in Richtung Ekkehardstraße.

Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Sachverhalt beziehungsweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen (07731 888-0) oder der Kriminalpolizei Konstanz (07531 995-0) zu melden.

