Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Kind mit Fahrrad angefahren

Leichte Verletzungen

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein achtjähriges Kind am Mittwoch in Wüllen zugezogen. Der Junge war gegen 14.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Stadtlohner Straße aus Richtung Hoher Weg kommend in Richtung Biermannstraße unterwegs. In Höhe des Vissingkamps lenkte der Ahauser sein Rad nach links, um über den Fußgängerüberweg die Stadtlohner Straße zu queren. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Vorderrad der Leeze und einem Auto. Infolgedessen stürzte das Kind auf die Straße. Der Wagen wurde von einem 38-Jährigen aus Hoogstede (Grafschaft Bentheim) gelenkt. Nach dem Unfall habe der Junge seinen Namen genannt und sei weiter gefahren, gab der Autofahrer an. Für ihn sei der Richtungswechsel des Kindes unvorhersehbar gewesen, schilderte der Grafschafter die Situation. Eine ärztliche Versorgung der leichten Verletzung sei nicht erforderlich, legte die Mutter dar. Sie und den Radfahrer trafen Polizeibeamte zu Hause an.

