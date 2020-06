Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ford Kuga gestohlen

Hamm-Rhynern (ots)

Einen Ford Kuga stahlen Unbekannte am Mittwoch, 17. Juli, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 18.10 Uhr, an der Werler Straße. Der blaue Wagen parkte auf einem Pendlerparkplatz, unweit der A2. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(jb)

