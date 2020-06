Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin

Hamm - Werries (ots)

Am Mittwoch, 17. Juni 2020, um 17.13 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Alten Uentroper Weg etwa in Höhe des Espenweges, bei dem eine 35-jährige Fußgängerin aus Ahlen leicht verletzt wurde. Die 35-Jährige beabsichtigte, den Alten Uentroper Weg in nördliche Richtung zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel Meriva einer 65-jährigen Fahrzeugführerin aus Ennigerloh. Durch den Aufprall erlitt die Fußgängerin leichte Verletzungen, die vor Ort nicht erstversorgt werden mussten. Am Pkw entstand kein Sachschaden. (ab)

