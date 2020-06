Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer

Hamm - Mitte (ots)

Am Mittwoch, 17. Juni 2020, um 11.40 Uhr, kam auf der Hafenstraße in Höhe der Bahnunterführung ein 42-jähriger Radfahrer aus Hamm zu Fall und verletzte sich leicht. An der Unfallörtlichkeit beabsichtigte der stadtauswärts fahrende Radfahrer von der Fahrbahn auf den Gehweg zu wechseln. Hierbei kollidierte er mit der Bordsteinkante und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. An seinem Fahrrad entstand kein Sachschaden. (ab)

