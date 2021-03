Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrüche in Kellerräume

Gronau (ots)

Beute haben die Täter mutmaßlich nicht gemacht, aber reichlich Sachschaden hinterlassen. Türen mehrerer Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses traten Unbekannte zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 18.25 Uhr, an der Eper Straße in Gronau ein. In einen mit einem Zahlenvorhängeschloss gesicherten Kellerraum drangen Täter am Doetkottenweg ein. Das Schloss nahmen sie mit. Zu dieser Tat kam es zwischen Montag, 07.30 Uhr, und Dienstag, 16.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

