FW-E: Fahrzeug prallt vor mehrere Bäume - Eine Person lebensgefährlich verletzt

Essen-Altenessen-Süd, Ellernstraße,19.01.2021, 01:50 Uhr (ots)

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr Essen zu einem Verkehrsunfall auf der Ellernstraße in Fahrtrichtung Altenessen alarmiert. Ein Fahrzeug hatte mehrere Bäume touchiert, bis es völlig deformiert zum Stehen kam. Erste Meldungen, dass eine Person eingeklemmt sei, bestätigten sich vor Ort nicht. Die ca. 35-jährige Beifahrerin wurde bei dem Aufprall lebensgefährlich verletzt. Die Patientin konnte ohne die Hilfe von hydraulischen Rettungsgeräten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde mit Notarztbegleitung in eine Klinik der Maximalversorgung transportiert. Der Fahrer des Fahrzeuges konnte nicht aufgefunden werden. Eine Suche im Umfeld blieb erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zum Verbleib des Fahrers aufgenommen. (CR)

