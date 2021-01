Feuerwehr Essen

FW-E: Brand in einem leerstehenden Ladenlokal- keine Verletzten

Essen-Horst, Baumertweg, 13.01.2021, 00:04 Uhr

Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr Essen zum Baumertweg in Essen -Horst alarmiert. Anrufer berichteten von einer Rauchentwicklung aus einem Kiosk. Die zuerst eintreffenden Kräfte stellten eine starke Verrauchung in einem 20 Meter langen Gebäude fest. Hier befinden sich zahlreiche Ladenlokale. Sofort alarmierte der Einheitsführer weitere Kräfte nach. Der Brand in einem leerstehenden Ladenlokal wurde von einem Trupp mit einem Strahlrohr unter Atemschutz gelöscht. Zur Kontrolle des Gebäudes setzte die Feuerwehr zwei weitere Trupps unter Atemschutz ein. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Verletzt wurde niemand. Die Berufsfeuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen und der Freiwilligen Feuerwehr Horst-Eiberg für zwei Stunden im Einsatz. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen und verweist auf die polizeilichen Ermittlungen. (CR)

