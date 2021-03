Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Betonbrocken auf Straße geworfen

Gronau (ots)

Zu einem Schaden ist es nicht gekommen, als von Unbekannten in Gronau ein circa 30 mal 30 mal 15 Zentimeter großer Betonbrocken von der Bogenbrücke auf die Spinnereistraße geworfen wurde. Ein Autofahrer konnte noch rechtzeitig bremsen, sodass sein Fahrzeug nicht getroffen wurde. Zu dem Geschehen kam es am Mittwoch gegen 15.05 Uhr. Die Täter flüchteten in Richtung Fabrikstraße. Zeugen beschrieben die flüchtigen Personen jugendlichen Alters wie folgt: Der mutmaßliche Werfer trug eine Basecap, einen weißen Pullover sowie eine schwarze Hose. Er hatte einen grünen Rucksack dabei. Der Begleiter hatte dunkle gelockte Haare. Er war komplett schwarz gekleidet mit einer silbernen Kappe auf dem Kopf. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

