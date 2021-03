Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrer angefahren

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 37-Jähriger am Mittwoch in Stadtlohn erlitten. Der Stadtlohner war mit seinem Pedelec mit angehängtem Kinderanhänger auf dem für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg der L 608 in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein 18-Jähriger gegen 08.10 Uhr seinen Weg kreuzte. Der Autofahrer habe zunächst an der Haltlinie der Straße Alter Diek gestoppt, gab der Radfahrer an. Beim ersten Blick habe er den Radfahrer gesehen, beim zweiten dann nicht mehr und er sei losgefahren, schilderte der Kraftfahrer die Situation. Die Sonne habe ihn geblendet. Der Sachschaden wird auf insgesamt mehrere Hundert Euro geschätzt.

