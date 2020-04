Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beim Ostereinkauf Geld aus Handtasche entwendet

09.04.2020, 8:55 Uhr - 09.04.2020, 09:10 Uhr

Die 79jährige Geschädigte befand sich beim Einkauf in der Iggelheimer Straße und vergaß dort ihre Handtasche am Einkaufswagen. Als sie dies zehn Minuten später bemerkte, war die Tasche nicht mehr am Einkaufswagen, sondern wurde zwischenzeitlich durch eine männliche Person beim Sicherheitsmitarbeiter des Marktes abgegeben. Aus der Tasche wurde Bargeld entwendet.

Aufgrund des hohen Besucheraufkommens in den Einkaufsläden der Iggelheimer Straße ist nicht auszuschließen, dass der Vorfall beobachtet wurde. Weiterhin wird nach der Person gesucht, die die Tasche beim Sicherheitsmitarbeiter abgab. Zeugen werden deshalb gebeten sich mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

