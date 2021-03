Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verletzter Motorradfahrer bei Auffahrunfall

Lambrecht (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 24.03.2021 gegen 15:20 Uhr auf der B39 in Lambrecht verletzte sich ein Motorradfahrer leicht, der auf ein vor ihm verkehrsbedingt stehendes Fahrzeug leicht auffuhr. Der 66-jährige Zweiradlenker klagte durch den Aufprall über Schmerzen an den Handgelenken. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Die Schadenshöhe wird mit ca. 2000 Euro angegeben.

