Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Polizei sucht Zeugen

Haßloch (ots)

Zwei Mal haben sich am Mittwoch (24. Februar) Autofahrer von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Zunächst streifte gegen 9 Uhr ein silberfarbener Kleinwagen, in der Ohliggasse einen geparkten Mercedes. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und erkannte eine ältere Dame hinter dem Steuer des Kleinwagens. Ca. 1.000,- Euro Schaden blieben zurück. In der Anilinstraße wurde zwischen 15 und 17 Uhr der Außenspiegel eines Skoda abgefahren. Der Verursacher flüchtete. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Haßloch unter Tel.. 06324 933-0 oder E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

