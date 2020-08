Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Maximale Besucherzahl am Altrheinsee in Eich und am Pfarrwiesen See in Gimbsheim erreicht

Gimbsheim / Eich (ots)

Nach Rücksprache mit der VG Eich wurde am heutigen Tag, 08.08.2020, bereits schon jetzt, sowohl am Altrheinsee in Eich, als auch am Pfarrwiesen See in Gimbsheim, die maximale Besucherzahl erreicht. Es werden derzeit keine weiteren Besucher zugelassen. Aufgrund des vorherrschenden hohen Verkehrsaufkommens wird Anreisenden geraten, sich nicht an die Örtlichkeiten zu begeben.

