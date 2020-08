Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Verkehrsunfall zwischen PKW- und Radfahrer

Worms (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 06.08.2020, befährt ein 57-jähriger PKW-Fahrer die Folzstraße in Worms. Bei dem Versuch zu wenden, übersieht er beim Rückwärtsfahren einen 66-jährigen Radfahrer, der sich aus Richtung Schlossergasse nähert. Bei dem nachfolgenden Zusammenstoß wird der Radler leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen den 57-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

