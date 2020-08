Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Flucht

Worms (ots)

Am 05.08.2020, gegen 12:41 Uhr, kam es auf der B9 aus Worms kommend in Richtung Ludwigshafen a. R. zu einem Verkehrsunfall. Der 41-jährige Ludwigshafener gibt an durch einen unbekannten PKW nach links von der Fahrbahn abgedrängt worden zu sein. Aufgrund dessen stieß er gegen die linke Leitplanke, kam daraufhin ins Schleudern und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung an der rechte Leitplanke zum Stehen. Zeugen die Hinweise zum genauen Unfallhergang oder dem unbekannten PKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Worms zu melden (Tel.: 06241/852-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell