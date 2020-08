Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Handtasche aus Ladengeschäft entwendet

Worms (ots)

Am gestrigen Montag, 03.08.2020, betreten gegen 17:00 Uhr zwei bisher unbekannte Täter ein Ladengeschäft Am Römischen Kaiser. Das Pärchen teilt sich in dem Laden auf. Die männliche Person verwickelt die Verkäuferin in ein Gespräch, in dem er angeblich Geld gewechselt haben möchte. Die weibliche Täterin entwendet während dessen eine Handtasche aus einem Regal im Wert von 130 Euro. Erst als das Paar das Geschäft wieder gemeinsam verlassen hat, fällt der Diebstahl auf.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern bleibt ohne Erfolg. Die Videoaufnahmen des Landes werden derzeit ausgewertet. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Männliche Person:

- kurze dunkle Haare - buntes Hawaii T-Shirt - Sonnenbrille - hellblaue Jeans - ca. 180 cm groß

Weibliche Person:

- dunkle Haare - schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "Boss" - dunkelblaue Jeans

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-118

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell