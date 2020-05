Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Neustadt - Pizzadieb

Mainz (ots)

Dienstag, 26.05.2020, 20 Uhr Am gestrigen Dienstagabend wird der Polizei ein Diebstahl aus einem Pizzalieferantenauto in der Rheinallee gemeldet. Demnach stellt ein 53-Jähriger Mann seinen Lieferwagen unverschlossen ab, um einem Kunden in der Nähe Pizza auszuliefern. Ein unbekannter Täter öffnet dann die Fahrertür des Wagens und entwendet sowohl die dort befindliche Geldbörse als auch drei Pizzen. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: - Ca. 16-18 Jahre alt - Ca. 1, 70 m groß - Schwarze Haare, schwarzer Bart - Grauer Sportanzug Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell