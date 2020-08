Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Verkehrsunfall auf der L440 bei Eich

Worms (ots)

Am gestrigen Dienstag, 04.08.2020, befährt gegen 09:00 Uhr eine 55-Jährige mit ihrem PKW die L440 von der B9 kommend in Richtung Eich. Aus bisher unbekannter Ursache kommt die 55-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und verliert die Kontrolle über ihren Toyota. Der Wagen bleibt in einem angrenzenden Feld liegen. Die 55-Jährige wird leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-118

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell