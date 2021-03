Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Transporter und Pkw in Gützkow- zwei Personen verletzt

PR Wolgast (ots)

Am Abend des 01.03.2021, gegen 21:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 111 in der Ortsdurchfahrt Gützkow zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 39-jährige Fahrzeugführer eines VW-Transporters befuhr die Greifswalder Straße in Richtung BAB 20 und wollte kurz hinter dem angrenzenden Lidl-Parkplatz auf ein linksseitiges Grundstück einfahren. Bei diesem Abbiegevorgang übersah er einen Pkw VW Golf, gesteuert durch einen 22-jährigen Gützkower, der sich im Gegenverkehr befand und in Richtung Züssow unterwegs war. Folglich kam es zum seitlich-frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und glücklicherweise jeweils nur mit einer Person besetzt waren. Beide Männer wurden ins Uniklinikum nach Greifswald verbracht, wobei der Fahrzeugführer des VW Golf schwere Verletzungen erlitt. Der 39-jährige Mann, ebenfalls aus Gützkow stammend, konnte das Krankenhaus nach einer Erstbehandlung wieder verlassen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000EUR. Die am Unfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache führt nun die zuständige Kriminalpolizei. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell