Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 11.04.21

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfallflucht in Steinfeld

In der Nacht vom 10. auf den 11.04.21 ist es in der Ostlandstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Durch die Geschädigte wurden die Beschädigungen an ihrem PKW Golf am Vormittag des 11.04.21 entdeckt und der Polizei gemeldet. Sie hatte ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand geparkt. Die Unfallzeit konnte durch einen Anwohner in Erfahrung gebracht werden, der den Aufprall um 02:20 Uhr gehört hatte. Anhand der Unfallspuren kann festgestellt werden, dass der Unfall durch ein blaues Fahrzeug verursacht wurde. Dieses konnte im Anschluss an die Unfallaufnahme durch die Polizei in der Siedlung an der Bökenbergstraße ausgemacht werden. Gegen den mutmaßlichen 25 jährigen Fahrzeugführer wurde ein Verfahren eingeleitet. Im Rahmen dessen wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Nach ersten Schätzungen ist es zu einem Schaden von ca 8000EUR gekommen. Zeugen, die ebenfalls Angaben zum Unfallgeschehen oder deren Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta oder Steinfeld in Verbindung zu setzen.

