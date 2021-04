Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 09/10.04.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldungen 09.04.21-10.04.21

Vechta -Verkehrsunfallflucht-

Am 09.04.2021, gg. 13:45 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes, Falkenweg 6a in Vechta, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigt beim Ein- oder Ausparken einen neben ihm befindlichen Pkw, welcher ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellt war. Der verursachende Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta unter 04441-9430 zu melden.

Damme -Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person-

Am 09.04.2021 gegen 15:55 Uhr ist es auf der Wiesenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 74-jährigen Fahrradfahrerin aus Damme und einem 77-jährigen Pkw-Fahrer aus Damme gekommen. Die Fahrradfahrerin befuhr den Radweg auf der Vördener Straße entlang des Kreisverkehrs und beabsichtigte danach die Wiesenstraße zu überqueren. Der Pkw-Fahrer befuhr den Kreisverkehr und beabsichtigte diesen in Richtung der Wiesenstraße zu verlassen. Der Pkw-Fahrer ließ zunächst einen Fahrradfahrer der die Wiesenstraße kreuzen wollte passieren und fuhr im Anschluss mit seinem Pkw an. Dabei übersah er die nachfolgende kreuzende Fahrradfahrerin und kollidierte mit dieser. Die Fahrradfahrerin stürzte mit ihrem Fahrrad zu Boden und wird leicht verletzt.

Visbek -Verkehrsunfall mit einer leicht und einer schwer verletzten Person-

Am 09.04.2021, gegen 19:30 Uhr, befährt ein 21-jähriger Wildeshausener mit seinem Opel Corsa die Straße "Wöstendöllen" in Visbek. Im Ausgang eines S-Kurvenbereichs kommt der Beteiligte mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Er und seine 18-jährige Beifahrerin können allein aus dem verunfallten Fahrzeug aussteigen. Es entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Der Fahrzeugführer wird dabei leicht verletzt und die Beifahrerin schwer. Sie werden durch den Rettungsdienst behandelt. Während der Verkehrsunfallaufnahme kann ermittelt werden, dass der 21-jährige Wildeshausener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter Drogeneinfluss

Am 09.04.2021, gegen 18:45 Uhr, konnte eine 21-jährige Lohnerin mit dem Pkw auf der Dinklager Straße kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführerin die Fahrerlaubnis entzogen worden ist. Zudem bestand der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter Drogeneinfluss steht. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall durch grob verkehrswidriges Verhalten-

Am 09.04.2021, um 22:15 Uhr, kam es in Vechta im Kreisverkehr Oldenburger Str./ Bergstruper Str. zu einem leichten Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Visbeker befuhr den Kreisverkehr und gibt an, dass eine 20-jährige Dammerin mit ihrem Pkw grob verkehrswidrig entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr eingefahren und hier frontal mit seinem Pkw zusammengestoßen sei. Die beiden Unfallbeteiligten und die jeweiligen Beifahrer sind sich untereinander bekannt. Hintergrund scheinen Beziehungsstreitigkeiten zu sein. Die 20-jährige Fahrzeugführerin macht keine Angaben zur Sache. Durch den Unfall ist leichter Sachschaden am Pkw des Visbekers entstanden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen.

Bakum - Verkehrsunfall mit umgestürzten Tiertransport (Geflügel)/ Vollsperrung- Am 10.04.2021; 05:51 Uhr, kommt es auf der Landesstr. 843 zwischen 49456 Bakum und dem Ortsteil Lüsche zu einem Verkehrsunfall mit einem beladenen Tiertransporter. Ein 43-jähriger Lohner befährt mit seinem LKW+Auflieger die Landesstraße 843 in Richtung Lüsche. Im Verlauf einer Rechtskurve kommt der Tiertransporter aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einem Straßenbaum und kommt seitlich liegend im Grünstreifen zum Stillstand. Der Fahrer wird leicht verletzt dem Krankenhaus Vechta zugeführt. Durch den Unfall verendet ein Großteil der ca. 6000 transportierten Hühner. Unter Anleitung einer Veterinärin werden die Hühner umgeladen. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 150 000 Euro. Die Landesstr. 843 wird zur Bergung des LKW voll gesperrt.

Steinfeld -Arbeitsunfall-

Am 10.04.2021; 08:30 Uhr, kommt bei einem ortsansässigen Betrieb in Steinfeld zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 46-jähriger aus Damme schwer verletzt wurde. Nach jetzigem Kenntnisstand befand sich der Mitarbeiter unter einem 3-4 m hohem Förderband, von dem zwei Verpackungssäcke herunterstürzten und den 46-jährigen trafen. Der Dammer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Osnabrück geflogen. Das zuständige Gewerbeaufsichtsamt wurde informiert.

