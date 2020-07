Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kleintransporter brennt aus

Hildesheim (ots)

Elze: Aus bislang unbekannter Ursache brennt ein Kleintransporter, Iveco, am 26.07.2020, 01:10 Uhr, aus. Der Kleintransporter stand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Elze, Stettiner Straße.Die Feuerwehr Elze konnte den Brand unter der Einsatzleitung von Dennis Thormann löschen. Zur Ursache dauern die Ermittlungen an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Hinweise auf mögliche Zeugen erbittet die Polizei Elze unter der Tel.-Nr: 05068/93030 oder jede andere Polizeidienststelle.

