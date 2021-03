Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Grauer Audi A 4 gestoheln

Homberg (ots)

Melsungen

Diebstahl eines Pkw Tatzeit: 09.03.2021, 22:15 Uhr bis 10.03.2021, 11:05 Uhr Einen grauen Audi A 4 stahlen unbekannte Täter vermutlich in der vergangenen Nacht vor einem Wohnhaus in der Dresdner Straße. Die Täter entwendeten das dort abgestellte und verschlossene Fahrzeug auf nicht bekannte Weise. Der Audi mit dem amtlichen Kennzeichen HR-SK 107 hat einen Wert von 23.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

