Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Erneute Fahrzeug und Geschwindigkeitskontrolle in Fritzlar

Homberg (ots)

Fritzlar

Erneute Kontrolle der Tuner- und Raserszene Kontrollzeit: 06.03.2021, 18:00 Uhr - 07.03.2021, 01;15 Uhr Am Samstagabend führte die Polizei erneut eine Fahrzeug- und Geschwindigkeitskontrolle der sog. Raser- und Tuningszene in Fritzlar durch. Im Rahmen der Fahrzeugkontrollen wurde ein BMW vor Ort sichergestellt. Am Samstagabend trafen sich wieder eine Vielzahl von Personen und Fahrzeugen auf dem Parkplatz eines Baumarktes "Auf der Lache". Zu Spitzenzeiten wurden ca. 70 Fahrzeuge dort festgestellt. Im Verlaufe der Kontrolle stellten die Polizisten einen BMW mit Kurzzeitkennzeichen fest, an welchem die Auspuffanlage deutlich zu laut war und die Hinterreifen abgefahren waren. Das Fahrzeug wurde vor Ort sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die geltenden Corona-Bestimmungen wurden von Mitarbeitern des zuständigen Ordnungsamtes kontrolliert. Sie stellten insgesamt acht Verstöße fest und leiteten die entsprechenden Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. An der B 450 zwischen Kalbsburg und Fritzlar fand erneut eine Geschwindigkeitskontrolle statt. Aufgrund der gemessenen Geschwindigkeiten wurden mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die gemessenen Geschwindigkeiten waren deutlich niedriger (Höchstwert 142 Km/h) wie vor einer Woche. Gegen die beiden Fahrzeugführer, welche im Rahmen der Kontrolle vor einer Woche mit 197 Km/h und 175 Km/h gemessen wurden, sind mittlerweile Strafverfahren wegen Verbotenen Kraftfahrzeugrennen gem. § 315d Strafgesetzbuch eingeleitet. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell