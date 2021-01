Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Wer kann Hinweise geben?

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall in der Bismarckstraße geben können. Eine 54-jährige Autofahrerin parkte ihren Wagen am Montag auf einem zwar umzäunten, allerdings frei zugänglichem Parkplatz Ecke Bismarckstraße / Stahlstraße. Heute Morgen, am Dienstag, stellte die Frau fest, dass ihr rechter Blinker nicht ordnungsgemäß funktionierte. Bei einer Nachschau stellte sich heraus, dass ihr Pkw auf der rechten Seite beschädigt war. Offensichtlich war jemand mit seinem Fahrzeug gegen den braunen Hyundai gestoßen und hatte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Schaden wird auf mindestens 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat am Montag zwischen 7.30 Uhr und 18.30 Uhr auf der Parkfläche einen Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell