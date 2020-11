Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Räuber überfällt Tankstelle mit Schusswaffe

Bild-Infos

Download

MeinerzhagenMeinerzhagen (ots)

Unter Vorhalt einer Schusswaffe erbeutete gestern Abend ein Räuber Bargeld aus einer Tankstelle.

Um 22.19 Uhr bedrohte er den Angestellten, der gerade das Geschäft an der L539 in Mühlhofe abschließen wollte. Unter Vorhalt der Waffe ließ er sich Bargeld und ein Smartphone aushändigen. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Attendorn.

Eine Fahndung nach dem Täter verlief bisher ergebnislos. Das Opfer blieb unverletzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, etwa 175 cm groß, normale Statur, maskiert mit schwarzer Sturmhaube, schwarze Daunenjacke, dunkle Jogginghose, dunkle Sneakers mit heller Sohle, schwarze Handschuhe, sprach Deutsch ohne Akzent.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meinerzhagen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell