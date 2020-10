Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Ludwigsau - Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich am 20.10.2020 ein Unfall mit Fahrerflucht. Ein 57-jähriger Mann aus Ludwigsau parkte seinen blauen Opel Insignia, am Dienstag (20.10.), um 17 Uhr, in der Reiloser Straße in Höhe der Hausnummer 35. Als der Mann um 19 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen Insignia am Kotflügel der Fahrerseite beschädigt hatte und die Unfallstelle verließ, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeistation oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld, Champion, VA`e

