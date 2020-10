POL-OH: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Osthessen

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Kirtorf - Am Samstag, den 24.10.20, gegen 22:45 Uhr, befuhr eine 26 Jahre alte Autofahrerin aus Nottertal mit ihrem grauen Renault in Ober-Gleen die B 62 aus Richtung Kirtorf kommend. In der Hersfelder Straße kam sie in Höhe der Hausnummer 29 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Anschließend kam die junge Frau mittig auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Sie und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 5.200 EUR.

Rollerfahrer gestürzt

Alsfeld - Am Freitag, den 23.10.20, gegen 07:45 Uhr, befuhr ein 17 Jahre alter Rollerfahrer aus Antrifttal mit seinem Kleinkraftrad die Alicestraße aus Richtung Schellengasse kommend in Richtung Grünberger Straße. In Höhe der Hausnummer 27 wechselten plötzlich drei männliche Schüler die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Rollerfahrer musste aufgrund des Straßenseitenwechsels der drei Schüler stark abbremsen, verlor die Kontrolle und stürzte. Hierbei entstand Sachschaden an seinem Fahrzeug und er verletzte sich leicht. Die drei männlichen Schüler entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zu den Unfallverursachern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Kirtorf - Am Samstag, den 24.10.20, gegen 11 Uhr, befuhr ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Homberg mit seinem grauen Opel die B 62 aus Richtung Angenrod kommend in Richtung Ober-Gleen. Hierbei kam der junge Autofahrer ins Schleudern und kollidierte zunächst rechtsseitig mit zwei Leitpfosten und fuhr dann links gegen die dortige Leitplanke. Der junge Mann wurde bei dem Unfall nicht verletzt, der entstandene Sachschaden beträgt circa 700 EUR

Mücke- Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Am Samstag, den 24.10.20, gegen 12 Uhr, befuhr eine 24 Jahre alte Autofahrerin aus Reiskirchen mit ihrem blauen Hyundai in Groß-Eichen die Straße "Mühlecke", bog in die "Lohgasse" ein und wollte ihre Fahrt in Richtung "Auf der Platte" fortsetzten. Zur gleichen Zeit befuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Gemünden mit seinem VW Passat die "Lohgasse" aus Richtung "Auf der Platte" kommend in Richtung "Mühleck". In einem unübersichtlichen Kurvenbereich kamen sich die beiden Fahrzeuge entgegen und stießen zusammen. Die junge Frau aus Reiskirchen erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, der entstandene Sachschaden beträgt circa 17.000 EUR. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

