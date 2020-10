Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Flieden (ots)

In der Zeit vom Samstag, dem 24.10.2020, 16:00 Uhr, bis Sonntag, dem 25.10.2020, 16:00 Uhr ereignete sich in Flieden, OT Struth, in der Straße Auf den Birken, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Beschädigt wurde ein weißer Kleinbus, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war.

Der Unfallverursacher kam seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise an den Polizeiposten Neuhof unter Telefon 06655/9688-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der hessischen Polizei (www.polizei.hessen.de).

