Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täterinnen stehlen Geldbörse und heben Geld vom Konto ab

Hückelhoven (ots)

Auf der Parkhofstraße, in einem Bekleidungsgeschäft, wurde einer 82-jährigen Frau, am 9. Oktober (Freitag), gegen 10 Uhr, die Geldbörse aus ihrer umgehängten Handtasche gestohlen. Kurz darauf wurde mit den entwendeten EC-Karten von mehreren Konten der Geschädigten Bargeld abgehoben. Die 82-Jährige hatte zum Tatzeitpunkt zwei Frauen im Geschäft bemerkt, die sie beschreiben konnte. Sie waren zirka 30 bis 35 Jahre alt und 165 bis 168 Zentimeter groß. Beide Frauen sahen südländisch aus. Eine von ihnen war mit einem Kopftuch bekleidet und die andere hatte schwarzes Haar. Die Polizei nahm die Ermittlungen in diesem Fall auf. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven in Verbindung zu setzen, unter der Telefonnummer 02452 920 0.

