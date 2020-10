Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer nach Verkehrsdelikt gesucht

Hückelhoven (ots)

Gegen 11.20 Uhr kam es am Freitag (9. Oktober) auf dem Lippeweg zu einem Verkehrsdelikt. Ein 27-jähriger Hückelhovener ging zu diesem Zeitpunkt mit seiner 3-jährigen Tochter, die er in einem Buggy schob, spazieren. Er lief über den Maasweg in Richtung Lippeweg. Am Übergang des Maaswegs in den Lippeweg sei hinter einer Häuserecke über den Gehweg aus Richtung Lippeweg ein Motorrad auf ihn zugefahren. Der junge Mann musste samt dem Buggy mit seiner Tochter ausweichen. Mit hoher Geschwindigkeit habe sich der Motorradfahrer anschließend in Richtung Rheinstraße entfernt. Bei dem Krad handelte es sich um ein Fahrzeug der Marke Enduro. Auffällig daran war, dass sowohl die Verkleidung als auch die Beleuchtung an dem Motorrad demontiert waren. Auch ein Kennzeichen fehlte. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zum Fahrer und/oder Fahrzeughalter machen kann oder diesen ebenfalls beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell