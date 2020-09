Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrt unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 12.09.2020, um 10:25 Uhr wurde ein 19-jähriger Heranwachsender aus Pirmasens in dem Berliner Ring, Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser wurden Anhaltspunkte festgestellt, welche auf den Konsum von Betäubungsmittel hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Dem jungen Mann wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt nun ein nicht unerhebliches Bußgeld, Punkte und ein Fahrverbot zu. | pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell