Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Besonders schwerer Fall des Kfz-Diebstahls

Zweibrücken (ots)

Zeit: 12.09.2020, 01:00 Uhr - 12.09.2020, 01:10 Uhr Ort: Zweibrücken, Thomas-Mann-Straße 55 SV: Bislang unbekannte Täter entwendeten ein schwarzes Motorrad der Marke Suzuki. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um zwei Personen handeln, welche zuvor mit einem Roller am Tatort vorbeifuhren. Der Sozius stieg von dem Roller ab, rannte einige Meter zurück und entwendete das Motorrad (vermutlich durch Kurzschließen). Das Motorrad wurde von diesem Täter die Thomas-Mann-Straße in Richtung Schule weggeschoben. Im weiteren Verlauf konnte das entwendete Motorrad im Bereich der Thomas-Mann-Schule aufgefunden und nach erfolgter Spurensuche an den 39-jährigen Geschädigten Mann aus Zweibrücken ausgehändigt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen trug der Fahrer des Rollers einen schwarzen Helm und der Sozius einen weißen Motorradhelm. Der Schaden beträgt ca. 2800 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de / Tel.: 06332/9760) sucht Zeugen der Tat. | pizw

