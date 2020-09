Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Pirmasens (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, den 04.09.2020, 16:00 Uhr bis Samstag, den 12.09.2020, 07:50 Uhr ereignete sich in der Turnstraße, Pirmasens eine Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Ein bisher unbekannter Täter warf vermutlich mit einer Bierflasche die vordere rechte Seitenscheibe des PKW ein. Nach ersten Befragungen vor Ort ist es nicht ausgeschlossen, dass sich die Tat in der Nacht von Freitag, den 11.09.2020 auf Samstag, den 12.09.2020 ereignet hat. Der 73-jährigen Fahrzeughalterin aus Pirmasens ist ein Schaden in Höhe von ca. 600,00 Euro entstanden. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

