Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Auto weggerollt

Haslach (ots)

Eine 50-jährige Mercedes-Fahrerin war am Mittwoch in der Josef-Schmid-Straße unterwegs. Gegen 16.30 Uhr wollte die Frau ihr Fahrzeug in einer Parkbucht abstellen. Vermutlich aus Unachtsamkeit konnte die Fahrzeuglenkerin das Wegrollen ihres Autos in der Hanglage nicht mehr verhindern, sodass ihr Pkw beim Aussteigen rückwärts zurück auf die Straße und anschließend in eine Hofeinfahrt rollte. Das Fahrzeug prallte mit der offenen Fahrertür gegen eine Hauswand, anschließend gegen einen in der Einfahrt stehenden Wohnanhänger und kam dann nach einem Zusammenstoß mit einem Sandkasten zum Stehen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 9.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

