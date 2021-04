Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Löningen vom 09.04.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Peheim - Diebstahl - Am Freitag, 09. April 2021, kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 16:30 Uhr, in Peheim zu einem Diebstahl eines elektrischen Weidezaungeräts. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Gerät von einer Schafsweide an der Markhausener Straße. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Molbergen in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht - In der Nacht von Donnerstag, 08. April 2021, auf Freitag, 09. April 2021, kam es in Cloppenburg in der Mozartstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter Pkw wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Am Freitag, 09. April 2021, kam es um 17:09 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 213 in Löningen bei dem ein 64-jähriger Osnabrücker leicht verletzt wurde. Ein 29-jähriger Löninger befuhr mit seinem Pkw die B213 in Richtung Haselünne und beabsichtigte nach links auf den Linderner Damm abzubiegen. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Pkw des Osnabrückers, der die B213 in Richtung Cloppenburg befuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 32000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell