Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines Ortseingangsschildes

Im Zeitfenster zwischen Donnerstag, den 01. April 2021 und Donnerstag, dem 08. April 2021, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein am Visbeker Damm befindliches Ortseingangsschild der Stadt Vechta. Hierbei beschädigte er die Haltestange. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt ca. 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Tel.-Nr.: (0 44 41) 94 30 entgegen.

Steinfeld - Handtaschendiebstahl unter Vortäuschen einer Notlage

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Großen Straße kam es am Mittwoch, den 07. April 2021, um 14.25 Uhr, durch drei bislang unbekannte Täterinnen zum Diebstahl einer Handtasche. Eine 72-jährige Lohnerin hatte soeben ihren Einkauf erledigt und diesen, sowie auch ihre Handtasche, in ihrem Auto abgelegt. Dort wurde sie von einer ihr nicht bekannten jungen Frau in einer ihr nicht bekannten Sprache angesprochen, da ihre weibliche, ältere Begleitung augenscheinlich zusammengebrochen war und am Boden lag. Noch während die Geschädigte ihre Hilfe anbot, stand die auf dem Boden liegende Frau wieder auf und beide Frauen begaben sich, gemeinsam mit einer dritten weiblichen Person, zu einem mittelblauen PKW mit Kölner Kennzeichen.

Die Geschädigte bemerkte den Verlust ihrer Handtasche erst, nachdem sie ihren Einkauf fortsetzen wollte.

Die bislang unbekannten Täterinnen wurden wie folgt beschrieben:

Frau 1:

-ca. 18 Jahre alt -südländisches Aussehen, -mittellanges, schwarzes, leicht gewelltes Haar, -keine Mund-Nasen-Bedeckung, -ca. 160 bis165 cm groß, -schwarze Hose, -schwarze Jacke

Frau 2:

-ca. 33 bis 37 Jahre alt, -südländisches Aussehen, -mittellanges, schwarzes, leicht gewelltes Haar, -keine Mund-Nasen-Bedeckung, -etwas größer als Frau 1, -sehr eleganter, auffällig langer, beigefarbener Kamelhaarmantel, -dunkle Hose

Frau 3:

-ca. 25 bis 35 Jahre alt, -südländisches Aussehen, -schwarze, lange Haare, -keine Mund-Nasen-Bedeckung, -dunkle, halblange Jacke

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Steinfeld unter der Tel.-Nr.: (0 54 92) 96 06 60 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell