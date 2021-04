Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 08. April 2021, 20.00 Uhr und Donnerstag, 09.04.2021, 08.30 Uhr kam es in der Mozartstraße in Cloppenburg zu einer Beschädigung an einem dort auf der Hofeinfahrt eines Mehrparteienhauses ordnungsgemäß abgestellten PKW VW Passat. Der entstandene Schaden beträgt ca. 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Tel.-Nr.: (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell