Visbek - Diebstahl aus Garage

Am Donnerstag, 08. April 2021, kam es zwischen 21.00 und 22.45 Uhr im Corveyweg zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einer Garage zwei Pedelecs der Marke Hercules, Modell Roberta de Luxe. Außerdem wurden ein Luftgewehr und diverse Lebensmittel gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-950470) entgegen.

Steinfeld - Tatverdächtiger nach eingeschlagener PKW-Scheibe ermittelt

Am Donnerstag, 08. April 2021, kam es gegen 16.14 Uhr an der Handorfer Straße zu einem versuchten Pkw-Aufbruch. Ein zunächst unbekannter Täter schlug die Heckscheibe eines Mercedes ML ein. Er flüchtete zu Fuß vom Tatort, ohne Diebesgut zu erlangen. Anhand einer Personenbeschreibung konnten Polizeibeamte einen 20-jährigen Tatverdächtigen, der in Holdorf lebt, im Nahbereich kontrollieren. Dieser steht nun im Verdacht die Scheibe eingeschlagen zu haben, um Wertgegenstände zu stehlen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt.

Landkreise Cloppenburg und Vechta - Warnung vor Schock-/Enkeltrickanruf/falschen Polizeibeamten In den vergangenen Tagen kam es in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu mehreren Schock- bzw. Enkeltrickanrufen. Die Anrufer gaben sich am Telefon als Angehörige oder Polizeibeamte aus, um den potentiellen Geschädigten eine Notlage vorzutäuschen. Wahlweise benötige der Anrufer nun eine größere Bargeldsumme, oder es seien angebliche Straftäter in der Nähe, die es auf die Angerufenen und deren Wertgegenstände abgesehen hätten. Die Polizei empfiehlt Fremden am Telefon keinerlei Auskünfte über private oder finanzielle Verhältnisse zu erteilen. Sollten Sie glauben mit einem Bekannten oder Verwandten zu sprechen, vergewissern Sie sich durch Rückfragen oder rufen Sie eigenständig Vertrauenspersonen an. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Die Täter setzen dieses Mittel gezielt ein, um kritische Nachfragen zu vermeiden. Die Täter sind kreativ und passen ihre Vorgehensweisen an. So nutzen beispielsweise die Täter die Panik um das Corona-Virus aus. Machen Sie auch bitte Ihre Mitmenschen auf betrügerische Telefonanrufe aufmerksam. Weitere Informationen zu verschiedenen Betrugsmaschen sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 08. April 2021, wurde um 15.45 Uhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer, der in Lohne wohnt, auf dem Bergweg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass dem Mann durch den Landkreis untersagt worden ist Fahrzeuge zu führen. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dazu ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und ein gesondertes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 06. April 2021, 21.00 Uhr und Mittwoch, 07. April 2021, 17.30 Uhr kam es im Drosselweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 3000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 08. April 2021, kam es gegen 17.06 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin aus Dinklage öffnete die Tür ihres Wagens, um Auszusteigen. Hierbei übersah sie eine von hinten herannahende 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Dinklage. Es kam zum Zusammenstoß mit der geöffneten Tür. Hierdurch wurde die 68-jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt. Der Wagen der 36-Jährigen musste abgeschleppt werden.

