Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreise Cloppenburg und Vechta - Warnung vor Schock-/Enkeltrickanruf/falschen Polizeibeamten

In den vergangenen Tagen kam es in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu mehreren Schock- bzw. Enkeltrickanrufen. Die Anrufer gaben sich am Telefon als Angehörige oder Polizeibeamte aus, um den potentiellen Geschädigten eine Notlage vorzutäuschen. Wahlweise benötige der Anrufer nun eine größere Bargeldsumme, oder es seien angebliche Straftäter in der Nähe, die es auf die Angerufenen und deren Wertgegenstände abgesehen hätten. Die Polizei empfiehlt Fremden am Telefon keinerlei Auskünfte über private oder finanzielle Verhältnisse zu erteilen. Sollten Sie glauben mit einem Bekannten oder Verwandten zu sprechen, vergewissern Sie sich durch Rückfragen oder rufen Sie eigenständig Vertrauenspersonen an. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Die Täter setzen dieses Mittel gezielt ein, um kritische Nachfragen zu vermeiden. Die Täter sind kreativ und passen ihre Vorgehensweisen an. So nutzen beispielsweise die Täter die Panik um das Corona-Virus aus. Machen Sie auch bitte Ihre Mitmenschen auf betrügerische Telefonanrufe aufmerksam. Weitere Informationen zu verschiedenen Betrugsmaschen sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

